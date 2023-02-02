В США хотят запретить доступ в соцсети детям до 16 лет

Законопроект о запрете доступа в социальные сети детям младше 16 лет представил член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Крис Стюарт, – сообщают СМИ со ссылкой на запись политика в соцсети Twitter.

В своем микроблоге в Twitter Стюарт написал: «Дети нашей нации переживают кризис психического здоровья. Поэтому я представил законопроект о запрете доступа к социальным сетям детей моложе 16 лет».

На своем сайте политик обосновал предложенный им закон таким образом: «Молодежь нашей страны сталкивается с беспрецедентным кризисом психического здоровья. Более 40% подростков говорят, что борются с чувством грусти или безнадежности, и более половины родителей выражают беспокойство по поводу психического благополучия своих детей. Никогда не было такого подавленного, тревожного и склонного к самоубийству поколения. Мы обязаны защитить их от первопричины – от социальных сетей».

«У нас есть бесчисленные средства защиты для наших детей в физическом мире: автомобильные кресла и ремни безопасности, заборы вокруг бассейнов, минимальный возраст употребления алкоголя 21 год, минимальный возраст вождения 16 лет. Ущерб, нанесенный поколению Z социальными сетями, неоспорим. Так почему же в цифровом мире нет защиты? Давно пора предпринять смелые, всесторонние действия ради наших детей», – подчеркнул Стюарт.

Вашингтон, Иван Бабурин

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