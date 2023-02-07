С начала года в мире были уволены почти сто тысяч айтишников

Портал Layoffs.fyi, созданный предпринимателем Роджером Ли в Сан-Франциско для отслеживания сокращений в период пандемии коронавируса во вторник, 7 февраля, сообщил, что высокотехнологические компании с начала 2023 года уволили 95 508 сотрудников во всем мире, – передает Интерфакс.

В публикации портала говорится, что «с начала 2023 года 308 технологических компаний уволили 95 508 сотрудников во всем мире Показатель увеличился более чем втрое с середины января. Данные позволяют предположить, что количество сокращений в техсекторе в 2023 году значительно превысит показатель за 2022 год. В 2022 году 1024 IT-компании сократили 154 336 человек».

«На этой неделе производитель компьютерной техники Dell Technologies Inc. объявил о планах уволить около 5% персонала. Оператор платежной системы PayPal Holdings Inc. в начале февраля сообщил о сокращении 2 тысяч рабочих мест, или около 7% персонала по всему миру. О сокращениях объявили крупнейший мировой поставщик компьютерных услуг International Business Machines Corp., и крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями и германская SAP SE», – сообщает Layoffs.fyi.

В материале также говорится, что в январе текущего года Alphabet Inc., холдинговая компания Google, подтвердила планы сократить около 12 тыс. сотрудников по всему миру. Корпорация Intel Corp. также заявила о решении уволить несколько сотен сотрудников в Кремниевой долине. В свою очередь, Microsoft Corp. подтвердила намерения сократить около 10 тыс. работников.

«Cтриминговый сервис Spotify Technology в заявлении для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США сообщил, что сократит штат примерно на 6% (около 588 работников). Криптовалютная биржа Coinbase Global Inc. ранее также объявила о сокращении 950 IT-специалистов», – сообщает портал Layoffs.fyi.

Сан-Франциско, Иван Бабурин

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