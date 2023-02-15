Глобальный сбой в работе информсистем Lufthansa – ответ на поставку танков на Украину

К глобальному сбою в работе информационной системы немецкой авиакомпании Lufthansa причастны российские хакеры, заявил лидер объединения KillNet, – сообщает Газета.Ru.

Как пишет издание, собеседник назвал хакерскую атаку на Lufthansa ответом на решение канцлера ФРГ Олафа Шольца поставить Киеву танки Leopard 2.

В частности, лидер KillNet в интервью Газете.Ru сказал: «Мы убили корпоративную сеть сотрудников Lufthansa с помощью трех миллионов запросов жирненьких пакетов данных в секунду. Это был опыт над крысами, который прошел успешно. Теперь мы знаем, как остановить работу любого аэропорта мира. Кто еще хочет поставить оружие Украине?»

Ранее сегодня немецкий авиаперевозчик Lufthansa сообщил о глобальном сбое в компьютерной системе, отвечающей за регистрацию, из-за чего задержались рейсы по всему миру. Позже авиакомпания причиной инцидента назвала повреждение кабеля.

Москва, Иван Бабурин

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