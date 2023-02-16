SpaceX выведет на орбиту очередную партию спутников интернет-связи Starlink

Американская компания SpaceX заявила, что в пятницу, 17 февраля, ракета-носитель Falcon 9 выведет на орбиту очередную партию из 51 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, – сообщают СМИ в четверг, 16 февраля.

Сообщается, что старт Falcon 9 запланирован на 17 февраля в 11:12 по времени Тихоокеанского побережья США (22:12 мск.) с площадки SLC-4E на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Это станет 74-м запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. SpaceX уже запустила более 3,9 тыс. таких спутников, часть из них которых сошла с орбиты или сломались. Однако, более 3,6 тыс. аппаратов остаются в рабочем состоянии на орбите.

Вашингтон, Иван Бабурин

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