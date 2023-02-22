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NewDayNews.ru

Среда, 22 февраля 2023, 17:15 мск

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В ЛНР полностью отключили мобильный интернет из соображений безопасности

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил о полном отключении мобильного интернета на территории республики. По его словам, подобная мера является вынужденной, она введена для обеспечения безопасности.

«Выключение интернета – это необходимая мера, которая связана с вопросами безопасности. Если бы мы в свое время не приняли такое решение и не отключили мобильный интернет, это могло бы привести к достаточно неприятным ситуациям в виде обстрелов», – рассказал Пасечник ТАСС.

Врио главы региона добавил, что интернет будет снова включен, как только это станет безопасно. «В настоящее время работа по совершенствованию интернета продолжается», – отметил Пасечник.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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