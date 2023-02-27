Apple оплатила почти миллиард рублей штрафа

Штраф в размере 906 млн. рублей делу об ограничении конкуренции на рынке приложений в AppStore оплатила IT-корпорация Apple, – сообщает Интерфакс.

Агентство со ссылкой источник, знакомый с ходом дела сообщил, что «Apple оплатила штраф по возбужденному Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России в 2019 году по жалобе «Лаборатории Касперского». В случае несвоевременной уплаты штрафа компании грозило удвоение его размера».

ФАС в 2020 году признала Apple ограничивающей конкуренцию на рынке распространения приложений, тогда IT-корпорацию обязали удалить из своей документации положения, которые дают компании право отклонять приложения сторонних разработчиков на размещение в магазине приложений AppStore. Весной 2021 года за это нарушение ФАС оштрафовала Apple на 906 299 392,16 рубля (более $12 млн). Американская корпорация пыталась через суд оспорить решение ведомства, а также постановление о наложении штрафа, но суд поддержал позицию ФАС.

Москва, Иван Бабурин

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