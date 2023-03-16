Индия впервые запустит в космос пилотируемый корабль в 2024 году

Индия запланировала на 2024 год первый полет космического корабля с экипажем. Проект компонентов корабля готов, идут испытания систем будущей ракеты-носителя, заявил ответственный за программы атомной энергетики и космоса министр Джитендра Сингх.

«Пилотируемая миссия запланирована на конец 2024 года. Дата зависит от успешности испытаний тестового аппарата и непилотируемых миссий», – приводит слова министра «Интерфакс».

Космонавтов отправят на пилотируемом корабле Gaganyaan. Его первая непилотируемая миссия с робототехнической полезной нагрузкой запланирована на первый квартал 2024 года. До этого проведут испытания корабля-прототипа.

Проектирование компонентов корабля закончено, специалисты работают над орбитальным модулем и тестируют системы будущей ракеты-носителя, которая доставит корабль на орбиту.

Первая пилотируемая миссия Gaganyaan ожидалась в 2021 году, но на фоне пандемии все сроки сдвинулись из-за логистических трудностей при доставке компонентов и сырья.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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