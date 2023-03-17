Компания Илона Маска вывела на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink

Компания SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, сообщила, что в пятницу, 17 марта, ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту девятую с начала текущего года партию мини-спутников системы Starlink, – сообщают СМИ

В сообщении SpaceX говорится: «Вывод 52-х спутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink подтвержден. Запуск был произведен со стартовой площадки SLC-4E на базе космических сил США Ванденберг в Калифорнии в 12:26 по времени Тихоокеанского побережья США (в 22:26 МСК). Он стал 78-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и девятым с начала 2023 года».

«С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,1 тысяч таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 3,8 тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии», – сообщили в компании Илона Маска.

Следует отметить, что услугами спутников системы Starlink активно пользуются американские и украинские военные.

Вашингтон, Иван Бабурин

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