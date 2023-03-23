Запуск первой 3D-печатной ракеты провалился

Запуск первой в мире 3D-печатной ракеты закончился неудачей из-за отказа двигателя второй ступени. Она стартовала с базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде, но не вышла на орбиту.

Компания-разработчик Relativity Space создала 85% компонентов ракеты-носителя Terran1 с помощью 3D-печатной технологии. Все три двигателя Aeon также были напечатаны и работали на метане и кислороде. Два из них располагались на первой ступени, один – на второй.

Планировалось, что ракета достигнет орбиты высотой 200-210 км. По расчетам разработчиков, она сможет нести на орбиту 1250 кг полезного груза. Запуск обошелся примерно в 12 млн долларов.

Запуск переносили дважды по технических причинам. Первый старт был проведен без полезной нагрузки. После около четырех минут полета случился отказ двигателя второй ступени, сообщили в компании. Видео запуска опубликовано на сайте разработчика.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»