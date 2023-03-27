Часть исходного кода Twitter попала в открытый доступ

В открытом доступе обнаружили часть исходного кода социальной сети Twitter. Данные были опубликованы несколько месяцев назад. Служба безопасности пытается установить виновного в утечке.

Как сообщает New York Times, согласно юридической документации, часть исходного кода Twitter просочились в Сеть и находилась там на протяжении нескольких месяцев. Это может создать проблемы для компании с точки зрения защиты ее интеллектуальной собственности.

Код нашли на онлайн-платформе для разработчиков программного обеспечения GitHub. Соцсеть обратилась к компании с просьбой удалить данные, а также в правоохранительные органы с требованием выявить виновного в утечке кода.

При этом практически невозможно установить, кто мог воспользоваться опубликованной информацией и в каких целях. Так что ущерб от действий злоумышленников только предстоит оценить.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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