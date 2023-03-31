В минцифры объяснили, зачем отключили функцию удаления акаунта на «Госуслугах»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в пятницу, 31 марта, сообщило, что из-за участившихся случаев взлома личных кабинетов пользователей была отключена функция удаления учетной записи с портала «Госуслуги».

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства, говорится: «В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на Госуслугах, в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учётной записи злоумышленниками, принято решение отключить эту функцию на портале. Теперь удалить учетную запись возможно только при посещении МФЦ. Напоминаем, что существует возможность отключить уведомления от госорганов в разделе «Уведомления» личного кабинета».

«Удаление аккаунта на Госуслугах не является уклонением от службы в армии», – подчеркнули в минцифры.

Москва, Иван Бабурин

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