СМИ: США планируют «принять меры» против «Лаборатории Касперского»

Министерство торговли США в рамках регулирования онлайн-безопасности изучает возможность принятия мер в отношении использования продукции российской компании «Лаборатория Касперского», сообщает в пятницу, 7 апреля, The Wall Street Journal.

Cо ссылкой на собственные источники издание пишет, что американский минторг «рассматривает введение правоприменительной меры в отношении российской компании «Лаборатория Касперского», в адрес которой длительное время звучали обвинения в том, что она представляет угрозу США. Такие меры ведомство имеет право принять в соответствии с собственными правилами онлайн-безопасности».

«Любые меры, вероятно, будут предусматривать запрет на использование программного обеспечения компании лишь в определенных случаях, например, в компьютерных сетях, которые управляют критически важной инфраструктурой. Однако, сложность введения такого запрета заключается в неясности, насколько широко продукты «Лаборатории Касперского» распространены в американских сетях. Есть вероятность того, что слишком широкое ограничение может привести к непредвиденным последствиям, например, поставить под угрозу функциональность другого программного обеспечения», – сказал собеседник WSJ.

В свою очередь, представитель американского минторга заявил изданию, что»работают над пересмотром правил онлайн-безопасности, которые направлены на защиту интернет-пользователей США от ряда угроз, включая шпионаж и дезинформацию, которые могут исходить от технологий и интернет-сервисов, базирующихся в потенциально враждебных странах, таких как Россия и Китай».

«Администрация Байдена год назад рассматривала возможность введения санкций против Kaspersky Lab, а разведки США, Германии и других западных стран заявляли, что программное обеспечение «Лаборатории Касперского» может использоваться для слежки за клиентами», – пишет The Wall Street Journal.

Следует напомнить, что в марте 2022 года Федеральная комиссия по связи США внесла «Лабораторию Касперского» в перечень компаний, угрожающих национальной безопасности страны.

Вашингтон, Иван Бабурин

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