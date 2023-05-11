Apple уличила инсайдера, сливавшего данные о новинках

IT-корпорация Apple провела операцию по выявлению сотрудника, который сливал в сеть корпоративные секреты о новой продукции. Об этом пишет Techtimes.

Компания выявила утечку данных об операционной системе iOS 17 и предстоящих продуктах Apple. Отдел информационной безопасности уже имел несколько подозреваемых, но доказательств пока не было.

Тогда было решено «скормить» тем, кто попал под подозрение, ложную информацию о датах выпуска Final Cut Pro и Logic для Apple iPad. После чего Apple удалось узнать, кто сливает данные.

Виновного сотрудника уволили, однако он заявил, что изначально секретные сведения публиковала его сестра, на тот момент работавшая в Apple. Вероятно, следующим шагом станет подача иска со стороны IT-гиганта.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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