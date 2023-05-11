Маск оставит пост гендиректора Twitter

Американский миллиардер, предприниматель, владелец Twitter Илон Маск в четверг, 11 мая, заявил, что через шесть недель покинет пост генерального директора соцсети, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Маск написал: «Рад сообщить, что я нанял нового гендиректора Twitter. Она приступит к работе примерно через шесть недель. Останусь работать в кампании в роли исполнительного и технического директора, в надзоре за продуктом, программным обеспечением и сисопами».

Напомним, что Илон Маск закрыл сделку по приобретению компании Twitter в октябре 2022 года, после чего ее стал ее генеральным директором

Вашингтон, Иван Бабурин

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