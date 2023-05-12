Стало известно, кто заменил Илона Маска в Twitter

Американский миллиардер, предприниматель, владелец соцсети Twitter Илон Маск в пятницу, 12 мая, заявил, что новым гендиректором компании стала экс-руководитель рекламного направления американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино,– сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Маск написал: «Я рад приветствовать Линду Яккарино в качестве нового гендиректора Twitter. Она сосредоточится, главным образом, на бизнес-процессах, а я займусь дизайном продукта и новых технологиях».

Напомним, что накануне в четверг 11 мая, Илон Маск заявил, что через шесть недель покинет пост генерального директора Twitter. В своем микроблоге владелец соцсети написал: «Рад сообщить, что я нанял нового гендиректора Twitter. Она приступит к работе примерно через шесть недель».

Вашингтон, Иван Бабурин

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