Глава минцифры рассказал об изменении концепции развития «Госуслуг»

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на фестивале по кибербезопасности Positive Hack Days 12 в пятницу, 19 мая, заявил, что концепция развития сервиса «Госуслуги» изменилась от удобства для клиента в сторону повышения безопасности хранения данных, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, снижают ли скорость развития в угоду безопасности в команде «Госуслуг», глава минцифры сказал: «Не только скорость снизили, но и в целом мы поменяли концепцию. Раньше сервис ориентировался на то, чтобы у клиента были сразу все данные и заявления заполнялись в одно нажатие, чтобы все было удобно, быстро, доступно. Однако сейчас, с учетом новых реалий, сервис пришел к тому, что лишняя концентрация данных не нужна».

«Давайте ничего не загружать на «Госуслуги», давайте ведомства будут витрины данных строить. Да, это сильно длиннее процесс, чем забрать это все к себе, но очевидно более системный. Это вынужденная рефлексия, которая привела к тому, что мы пересмотрели многие подходы за этот год», – отметил Шадаев.

Москва, Иван Бабурин

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