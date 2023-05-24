В России запустят альтернативу «Википедии»

Генеральный директор АНО «Интернет-энциклопедия Рувики» Владимир Медейко в ходе сессии «ChatGPT и другие – конец рабочим местам или новые возможности?» на Российском интернет-форуме (РИФ 2023) в среду, 24 мая, заявил, что в июне текущего году планируется запустить аналог русскоязычной «Википедии» – проект «Свободная энциклопедия», которая будет работать только на российских серверах, – сообщают СМИ.

В ходе презентации русской он-лан энциклопедии Медейко сказал: «Мы планируем уже в июне запустить проект «Свободная энциклопедия» на российских серверах. Изначально он будет формироваться на основе статей из русскоязычной «Википедии». Мы берем почти два миллиона статей, копируем на свои сервера и сейчас дорабатываем в соответствии с нашими требованиями. Принципы у нашего проекта в первую очередь связаны с достоверностью. Мы хотим, чтобы наши статьи были достоверными, чтобы на них могли ссылаться ученики и студенты в своих работах, и это не вызывало бы вопросов у преподавателей».

«Верифицировать информацию, публикуемую в энциклопедии, будут разными способами. У нас есть редакция, в которой сидят люди и круглосуточно занимаются мониторингом информации. В зависимости от сложности темы они разбираются с ней самостоятельно, либо происходит более сложная процедура. Участвовать в этом будут эксперты», – подчеркнул гендиректор «Рувики».

Москва, Иван Бабурин

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