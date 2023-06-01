IT-компании России договорились о добровольном ограничении роста цен на свое ПО

Российские IT-компании участники VIII ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая пройдет в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня 2023 года, подписали хартию о добровольном ограничении разработчиками программного оборудования опережающего годового роста цен на свое программное обеспечение (ПО), – сообщает Интерфакс.

На церемонии подписания хартии, состоявшегося в рамках конференции ЦИПР, замглавы минцифры Максим Паршин заявил: «Речь идет не о заморозке цен, речь идет о некоем разумном ограничении, – это инфляция плюс 15%. Конечно, компаниям требуются ресурсы для развития бизнеса, продуктов. Но не должно быть так, что эти ресурсы получаются за счет некоего злоупотребления сложившимся положением на рынке. Рост должен быть в основном за счет объемов продаж, числа проданных лицензий, объема оказанных услуг. Но и рост цен в общем возможен, но опять же в каких-то разумных обоснованных пределах».

В свою очередь, президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров сказал: «Ценовая хартия имеет предупредительный характер и направлена против излишнего повышения цен на уже существующее ПО, используемое для замещения импорта».

Участники подписания хартии также заявили, что «предпосылками к подписанию хартии стали риски значительного повышения стоимости замещающего ПО для клиентов из числа госкорпораций и госорганов, которые связаны с необходимостью срочного и экономически затратного перехода с иностранного на отечественное ПО».

Инициаторами и подписантами документа стали отраслевые IT-ассоциации России: АПКИТ, Руссофт, АРПП «Отечественный софт». Также к хартии присоединились компании: 1С, «Базальт СПО», «Лаборатория Касперского», «МойОфис» и другие.

Нижний Новгород, Иван Бабурин

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