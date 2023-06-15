Американские федеральные ведомства подверглись масштабной кибератаке

Представитель Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) Эрик Голдстайн в четверг, 15 июня заявило, что сразу несколько федеральных ведомств США подверглись масштабной кибератаке, – сообщает CNN.

В комментарии телеканалу Голдстайн сказал: «CISA оказывает помощь нескольким федеральным ведомствам, которым пришлось иметь дело со взломом, связанным с используемым ими приложением MOVEit».

«Кто стоял за хакерской атакой, и сколько ведомств она затронула в CISA сказать затруднились», – сообщили на CNN и добавили, что «две недели назад начались кибератаки против главных университетов США и органов власти отдельных штатов. В частности, в университете Джонса Хопкинса сообщили, что хакеры могли украсть конфиденциальную личную и финансовую информацию. В администрации университетской системы штата Джорджия ранее подтвердили, что изучают масштабы кибервзлома и возможный урон».

Вашингтон, Иван Бабурин

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