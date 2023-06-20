Российские вузы могут получить бесплатный доступ к отечественному софту

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на CNews FORUM-2023 во вторник, 20 июня, заявил, что его ведомство готовит предложение, которое позволит предоставлять вузам бесплатный доступ к софту, содержащемуся в реестре российского программного обеспечения (ПО), – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Шадаев сказал: «Мы считаем, что весь софт, который включен в реестр российского ПО, должен быть предоставлен бесплатно вузам. В этом смысле вузы для целей обучения студентов могут использовать любой софт. И вот над этой инициативой мы сейчас работаем».

Москва, Иван Бабурин

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