Канада испугалась атак «русских хакеров» на нефтегазовый сектор

Служба радиотехнической разведки Communications Security Establishment (CSE) в среду, 21 июня, сообщила, что все более серьезной становится угроза организованных Россией хакерских атак на нефтегазовый сектор Канады, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте CSE, говорится: «Весьма вероятна возможность разрушительного инцидента в нефтегазовом секторе Канады из-за вмешательства пророссийских хакеров, поскольку страна является важным союзником Украины. Действующие в пользу России хакеры становятся все более многочисленными и активными в поисках уязвимостей именно в системах управления энергетического сектора».

«Трудно переоценить важность нефтегазового сектора для национальной безопасности, потому что большинство объектов критической инфраструктуры зависят от продуктов нефти и газа. Связанные с Россией субъекты уже пытались взломать сети канадских структур, работающих в нефтегазовом секторе, их целью было, вероятнее всего, нарушить работу критически важных служб для психологического давления на общество, чтобы наконец ослабить поддержку Украины со стороны Канады», – подчеркивается в заявлении Службы радиотехнической разведки Канады.

Оттава, Иван Бабурин

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