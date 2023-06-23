Китайский компьютерный вирус распространяется по всему миру через флешки

Специалисты по кибербезопасности предупредили об опасном вирусе, который активно распространяется по всему миру при помощи USB-накопителей. Флешку с вредоносом в Европу привез участник конференции из Азии.

Предположительно, вирус WispRider разработала китайская хакерская группировка Camaro Dragon, сообщает компаний Check Point.

«Нулевой пациент» на одной из конференций, проходивших в Азии, получил зараженный файл на флешке, которую он привез домой в одну из европейских стран. Там он вставил ее в рабочий компьютер и запустил вирус в больничную сеть медицинского учреждения.

При запуске программа фиксирует подключение нового устройства и создает несколько скрытых папок, а затем копирует на флешку загрузчик с ее именем и стандартной иконкой. Пользователь думает, что, кликая по иконке, получит доступ к своим документам, но вместо этого запускает исполняемый файл, который заражает его систему.

Пекин, Зоя Осколкова

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