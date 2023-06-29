Российская соцсеть приостанавливает работу «из-за нестабильной политической ситуации»

Российская социальная сеть «ЯRus» в четверг, 29 июня, объявила, что прекращает работуц своих серверов с 30 июня из-за «нестабильной политической ситуации».

В объявлении, опубликованном на сайте соцсети, в частности, говорится: «С большим сожалением вынуждены сообщить о приостановке работы социальной сети с 30 июня. После тщательного анализа текущей ситуации мы убедились, что это единственное возможное решение. … Чтобы ЯRUS состоялся, требовалось большое количество инвестиций, и мы нашли финансирование в России. Из-за политической ситуации поддержка проекта приостановлена. Мы находимся в поиске новых инвесторов. …Работа серверов «ЯRus» будет прекращена 30 июня в 15:00 по московскому времени».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»