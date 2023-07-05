В России прошли учения по устойчивости «Рунета» с отключением международного интернета

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в среду, 5 июля, сообщила, что в России в ночь с 4 на 5 июля успешно прошли учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования «Рунета», – сообщают СМИ.

В ведомстве сообщили: «Учения прошли успешно. Федеральный закон «О связи» определяет порядок организации таких учений. По регламенту они должны проводиться не реже одного раза в год».

Со своей стороны, в публикации на сайте РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке говорится: «В ночь с 4 на 5 июля в России проводились очередные учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования российского сегмента интернета и сети связи общего пользования. В ходе учений выключали международный интернет».

Москва, Иван Бабурин

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