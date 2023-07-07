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NewDayNews.ru

Пятница, 7 июля 2023, 12:32 мск

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SpaceX стала глобальным монополистом в сфере космических запусков

Фото: Архив. Скриншот видео SpaceX

Компанию SpaceX назвали монополистом в сфере космических запусков. Правительственные космические агентства зависят от корпорации и подстраиваются под ее график и возможности. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

SpaceX захватила большую часть рынка в том числе благодаря проверенному парку ракет, которые могут летать с недоступной конкурентам частотой. Экономическая составляющая также имеет большое значение, компания Илона Маска предоставляет запуски по более низким ценам.

«Дело в том, что конкуренты не могут сейчас ничего представить, и это делает SpaceX де-факто монополией», – заявил экс-офицер комических операций ВВС США Джон Холст.

SpaceX – единственная американская компания, доставляющая астронавтов NASA на Международную космическую станцию и обратно. Правительственные учреждения и спутниковые операторы вынуждены подстраиваться под график и возможности корпорации. В 2023 году компания планирует осуществить более 100 космических стартов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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