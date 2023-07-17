Израильские IT-компании пригрозили блокировать работу популярных мобильных и веб-приложений

Противники юридической реформы, работающие в IT-индустрии Израиля в понедельник, 17 июля, заявили, что намерены перенести протестную акцию против юридической реформы в интернет и цифровое пространство, – сообщают израильское издание Newsru.co.il.

В заявлении, распространенном представителями израильских IT-компаний, говорится, что они «намерены блокировать работу популярных мобильных и веб-приложений, а также сайтов, которыми пользуются все израильтяне на своих телефонах или компьютерах так, чтобы хотя бы несколько минут в день каждый израильтянин мог поразмышлять о разрушении демократии нынешним правительством. Действиями будет руководить координационный штаб».

«Считаем, что чрезвычайная ситуация, в которой находится страна, должна ощущаться в цифровом пространстве так же, как она ощущается на улицах и дорогах страны», – говорится в заявлении «цифровых манифестантов» Израиля.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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