Городам России замерили индекс цифровизации – итоги получились интересные

Подведены итоги расчёта индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов» по итогам 2022 года. Его представили в Уфе на форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город». Города Уральского федерального округа попали в ТОП-10 рейтинга в каждой из категорий оценки – всего их 4: крупнейшие города, крупные города, большие города, административные центры

Оценка городов строится на анализе более чем 40 показателей. Среднее значение индекса в этом году – 55 баллов из 120 возможных. Это на 4,5% выше, чем в 2021 году, и почти на 40% выше по отношению к базовому 2018 году, сообщает пресс-служба правительства России.

По результатам 2022 года, 19 уральских городов перешагнули средний по стране показатель. Пять из них вошли в ТОП-10 своих категорий.

Так, в категории «Крупнейшие города», Екатеринбург набрал 60,47 балла, Челябинск – 55,07 балла.

В категории «Крупные города» высокие баллы получила Тюмень (110,72 балла), а Курган, набрав 69,73 балла, вошел в ТОП -10. Еще у трёх городов – Магнитогорска, Сургута и Нижнего Тагила результат также выше среднего значения индекса.

В категории «Большие города»: у Ханты-Мансийска 82,14 балла, у Нефтеюганска – 71,9 балла. У пяти городов Нового Уренгоя, Златоуста, Первоуральска, Копейска и Миасса результат больше 60 баллов, у Ноябрьска – 58,86 балла.

В категории «Административные центры» ТОП-10 российских городов замыкает Снежинск (68,33 балла). Сатка, Салехард и Кыштым набрали больше 60 баллов.

Напомним, что проект «Умный город» реализуется Минстроем России с 2018 года в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Он направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан. Основной инструмент реализации – широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городскую и коммунальную инфраструктуру.

По словам полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева, использование цифровых технологий в системе управления городским хозяйством – требование времени. Благодаря «умным» решениям растёт качество жизни в городах, они становятся более привлекательными для инвесторов. Тенденция к использованию интеллектуальных систем будет усиливаться.

«Повсеместное внедрение цифровых систем управления в городах – это веление времени. Новые технологии формируют запрос на более качественный сервис и услуги. Города перестраиваются и активно внедряют интеллектуальные решения, направленные на развитие комфортной и безопасной городской среды, а также экономики, – отметил Владимир Якушев. – В Уральском федеральном округе наработан хороший опыт в этом направлении».

Екатеринбург, Елена Васильева

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