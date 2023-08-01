Рядовые россияне не пострадают от проверки iPhone и iPad на защищенность от слежки

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн во вторник, 1 августа заявил, что рядовые россияне от проверок Роскомнадзора iPhone и iPad на защищенность не пострадают.

В своем Telegram-канале Хинштейн написал: «Роскомнадзор проверит защищенность iPhone и iPad от слежки. Мера необходимая и актуальная. Все-таки безопасность хранения персональных данных, которые уходят на зарубежных серверы Apple, невозможно гарантировать. А со шпионским ПО у Apple есть проблемы, как мы помним».

«ФСБ России ранее сообщала о вскрытии разведывательной акции США через программу-вирус на iPhone. Заражению подверглись несколько тысяч смартфонов. Но повторю, что вопрос о запрете использования гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит», – подчеркнул депутат.

Следует напомнить, что в мае текущего года глава комитета начальников штабов генерал армии США Марк Милли заявил, что iPhone может стать «сенсором» и «трекером» для военных целей.

В интервью изданию Foreign Affairs американский генерал сказал: «Каждый, кто носит Fitbit или GPS-часы или ходит с iPhone, отслеживается. У нас есть способность чувствовать и видеть окружающую среду, улавливать сигналы. Способность видеть и способность стрелять на расстоянии с точностью – это две основы, которые предвещают изменение фундаментального характера войны».

Москва, Иван Бабурин

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