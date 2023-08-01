Meta* отключила Канаду от новостей

Глава отдела государственной политики Meta* в Канаде Рэйчел Карран заявила, что из-за нового канадского закона о сетевых новостях социальная сеть прекращает показ новостного контента в этой стране, – сообщает во вторник, 1 августа, канадская радиовещательная корпорация CBC-news.

В распространенном заявлении Карран говорится: «Чтобы внести ясность в жизнь миллионов канадцев и предприятий, которые используют наши платформы, мы объявляем сегодня, что начали процесс окончательного прекращения доступности новостей в Канаде. В будущем мы надеемся, что правительство Канады признает ценность, которую мы уже предоставляем новостной индустрии, и рассмотрит политический ответ, который поддерживает принципы свободного и открытого интернета».

CBC-news напоминает, что Канада приняла закон C-18, в соответствии с которым такие цифровые гиганты, как Google и Meta* обязаны платить за контент, который показывают на своих страницах. Закон был введен в ответ на опасения, что соцсети перетянут к себе большую часть трафика и, как следствие, рекламные контракты. В результате Meta* решила не показывать ничего.

*организация, деятельность которой запрещена в РФ

Оттава, Иван Бабурин

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