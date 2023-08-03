В США создали «умную» сигарету, проверяющую возраст курильщика

Американская компания электронных систем доставки никотин Juul Labs обратилась к властям США с просьбой разрешить продажу электронных сигарет нового поколения, которые способны проверять возраст курильщика, – сообщает телеканал CNN.

В сообщении телеканала говорится, что «для пользования новой курительной системой придется установить на смартфон специальное мобильное приложение, в которое надо будет загрузить подтверждающий личность документ или ввести свои данные, разрешив их проверку в сторонней базе данных. Также, «умная» сигарета будет оснащена чипом, который не позволит использовать поддельные курительные картриджи».

Вашингтон, Иван Бабурин

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