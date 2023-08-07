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Вторник, 8 августа 2023, 01:04 мск

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В Норвегии Meta* будут штрафовать каждый день почти на 100 тысяч долларов

владелец Meta* Марк Цукерберг Фото: Reuters

Руководитель международного отдела агентства Норвегии по защите данных Тобиас Юджин в понедельник, 7 августа, заявил, что начиная с 14 августа, компанию Meta* будут ежедневно штрафовать на 1 млн. норвежских крон ($98,5 тыс.) в день за нарушение конфиденциальности, – сообщает агентство Reuters.

Тобиас Юджин в частности, сказал: «Со следующего понедельника в отношении Meta* начнет действовать ежедневный штраф в размере 1 млн. крон. Штраф будет взиматься до 3 ноября».

«Штраф может стать постоянным, если норвежское агентство по защите данных направит запрос в Европейский совет по защите данных, а тот в свою очередь одобрит решение властей Норвегии», – Reuters.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России

Осло, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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