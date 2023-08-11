В Госдуме призвали российский бизнес пользоваться отечественным ПО

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в пятницу, 11 августа, комментируя блокировку компанией Google корпоративных сервисов Google Workspace, призвал российский бизнес, который находится под американскими санкциями, пользоваться отечественным программным обеспечением (ПО).

В своем Telegram-канале Хинштейн написал: «Компания Google приступила к блокировке корпоративных сервисов Google Workspace российским клиентам, которые находятся в санкционных списках США. Наши компании столкнулись с угрозой лишиться информации, если заранее не было сделано резервное копирование на альтернативные рабочие сервисы».

«Зарубежный бигтех годами пытался занять монопольное положение на российском рынке. Им это практически удалось, но политические мотивы для того же Google оказались важнее, чем цивилизованные рыночные отношения с российскими пользователями. Это еще раз доказывает, что российскому бизнесу стоит не забывать о простом, но важном принципе – не складывать все яйца в одну корзину. Отечественные разработчики софта и ПО предлагают немало альтернативных решений мирового уровня. И главное, что критически важная информация не исчезнет по воли иностранной корпорации», – подчеркнул депутат.

Москва, Иван Бабурин

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