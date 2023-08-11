Минцифры готовит поправки в указ о «брони» для «айтишников»

Глава минцифры Максут Шадаев в Калуге на форуме «Цифровая эволюция» в пятницу, 11 августа, заявил, что его ведомство готовит предложения об отсрочках от призыва для сотрудников IT-отрасли, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Шадаев сказал: «Минцифры в связи с повышением призывного возраста готовит предложение по корректировке соответствующего указа. В действующем указе президента России есть отдельный пункт об освобождении от призыва на срочную военную службу сотрудников IT-компаний с 18 до 27 лет».

Калуга, Иван Бабурин

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