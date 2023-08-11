Минцифры запретило использовать для работы любые устройства Apple

Глава минцифры России Максут Шадаев в пятницу, 11 августа, на полях форума «Цифровая эволюция» в Калуге заявил, что в его ведомстве запрещено использовать любые мобильные устройства Apple для служебных целей, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Шадаев сказал: «Вводится запрет на использование мобильных устройств, соответственно, смартфонов и планшетов, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке».

«В личных целях «айфоны» использовать можно, однако запрещается использовать технику Apple для доступа к рабочей почте и документообороту. Если нет возможности использовать телефон на системе Android, то он надо будет использовать компьютерную технику для доступа к почте и документообороту», – уточнил министр.

Калуга, Иван Бабурин

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