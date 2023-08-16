В минцифры рассказали, сколько «айтишников» не хватает в России

Глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства в среду, 16 августа, заявил, что в стране дефицит кадров в IT-отрасли составляет 500-700 тыс. человек, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию Кремля.

В ходе своего выступления Шадаев сказал: «Потребность в кадрах по-прежнему сохраняется. Дефицит разработчиков мы оцениваем примерно в 500-700 тыс. человек, которые нам нужны для того, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли. Хотя кадровая база отрасли тоже увеличивается. На 13% у нас увеличилось количество сотрудников за прошлый год, которые работают в IT-компаниях. На сегодняшний день в России в IT-отрасли работают почти 740 тыс. человек».

Москва, Иван Бабурин

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