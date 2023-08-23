Индийская станция успешно достигла поверхности Луны

Посадочный модуль индийской станции «Чандраян-3» успешно достиг южного полюса Луны. Посадка на поверхность спутника сделала Индию четвертой страной в мире, побывавшей на Луне, передает NDTV.

Индийская организация космических исследований (ISRO) вела прямую трансляцию прилунения аппарата. По данным телеканала, за посадкой следил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Посадочный модуль успешно прилунился в 18:04 часов по индийскому времени около Южного полюса Луны.

На поверхности спутника будет работать луноход «Прагьян», который находится внутри посадочного модуля. Аппарат будет анализировать химический состав поверхности Луны и искать воду. Луноход использует лазер, чтобы расплавить часть лунной поверхности до выделения газа.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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