Импортозамещенный «Суперджет» совершил первый полет

Импортозамещенный российский ближнемагистральный самолет Superjet 100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщил Минпромторг России.

«В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе», – отметили в ведомстве.

Продолжительность полета составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3 тыс. метров и скоростях до 343км/час. Лайнер пилотировали летчики-испытатели Леонид Чикунов, Дмитрий Деменев и инженер-испытатель Денис Велижанин. Экипаж выполнил проверку характеристик устойчивости и управляемости самолета в воздухе, проверку системы автоматического регулирования давления в кабине, а также произвел «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг, рассказали в Минпромторге.

Опытный образец SJ-100 изготовлен производственным центром ПАО «Яковлев» (входит в «Ростех»). Самолет оснащен российско-французскими двигателями SaM146.

«Первый полет «Суперджета», созданного по программе импортозамещения систем и компонентов – успех многотысячных коллективов предприятий авиастроительной и радиоэлектронной отраслей, входящих в контур управления госкорпорации «Ростех», – отметил глава ведомства Денис Мантуров.

В свою очередь, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь заявил, что сегодняшний полет «Суперджета» с российскими системами – «это лучшая демонстрация технологической независимости нашей страны». «Следующие амбициозные задачи – сертифицировать самолет в полностью российском облике и начать серийные поставки в авиакомпании», – подчеркнул он.

Всего на SJ-100 было замещено около 40 систем и агрегатов, включая авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и др.

Для ускорения программы испытаний на первом опытном образце самолета используются российско-французские двигатели SaM146. Второй опытный образец будет оснащен отечественными двигателями ПД-8, которые проходят серию стендовых испытаний и летные испытания.

Ранее замгендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский заявлял, что корпорация до 2026 года планирует произвести более 40 самолетов Superjet нового поколения и 18 самолетов МС-21.

Комсомольск-на-Амуре, Наталья Петрова

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