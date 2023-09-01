СМИ: Цукерберг может ввести платную подписку на Facebook* и Instagram*

Корпорация американского миллиардера Марка Цукерберга Meta* планирует введение платных подписок на Facebook** и Instagram**, в которых не будет рекламы для пользователей в Европейском союзе, – сообщает в понедельник, 1 сентября, The Wall Street Journal.

В публикации издания говорится, что «те, кто платит за подписку в Facebook** и Instagram**, не увидят рекламы в приложениях. Это может помочь Meta* избежать проблем с конфиденциальностью и других проверок со стороны регулирующих органов ЕС, предоставив пользователям альтернативу рекламным сервисам компании, которые полагаются на анализ данных людей».

«Meta* пока продолжит предлагать бесплатные версии Facebook** и Instagram** с рекламой в Европейском союзе. Кроме того, неизвестно, сколько будут стоить платные версии приложений и когда компания сможет их запустить», – пишет The Wall Street Journal.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России

Вашингтон, Иван Бабурин

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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