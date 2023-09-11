За три дня выборов Запад совершил 175 тысяч кибератак на ЦИК России

Спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович в понедельник, 11 сентября, заявил, что во время выборов 8-10 сентября Запад организовал более 175 тыс. кибератак, пытаясь сорвать избирательную кампанию, – сообщает ТАСС.

В комментарии агентству Аскальдович сказал: «Со стороны западных стран и их сателлитов наблюдались попытки не на словах, а на деле сорвать избирательную кампанию. Например, только за время выборов 8-10 сентября портал ЦИК России пережил 175 тыс. кибератак. На Западе серьезно расстроены успехами российской власти. Но, для нас не принципиально, что думают о России наши недруги за рубежом. Важно, что это были наши выборы, проведенные на достойном уровне».

Москва, Иван Бабурин

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