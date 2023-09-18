Путин подписал указ о «цифровом паспорте»

Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 сентября, подписал указ о «цифровом паспорте» для определения случаев и порядка использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного.

В Указе «О представлении сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, с использованием информационных технологий», опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится:

«Установить, что представление гражданами Российской Федерации сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, либо иных документах, выданных гражданам Российской Федерации государственными органами Российской Федерации (далее – сведения), в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – мобильное приложение) приравнивается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации по согласованию Федеральной службой безопасности Российской Федерации, к предъявлению указанных документов. …Представление сведений с и приложения осуществляется добровольно».

Москва, Иван Бабурин

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