Минцифры: Цифровые паспорта не заменят их бумажные оригиналы

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в понедельник, 18 сентября, после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о «цифровых» паспортах, заявило, что цифровые копии документов оригиналы не заменят.

В сообщении, опубликованном на сайте минцифры, говорится: «Мобильное приложение «Госуслуги» можно будет использовать вместо бумажных документов – удостоверений, выписок, справок, свидетельств, паспорта – только в отдельных бытовых случаях. Цифровые копии не заменят оригиналы документов. Соответствующий Указ сегодня подписал Президент».

«Перечень ситуаций, в которых можно будет применять мобильное приложение «Госуслуги» для подтверждения личности или прав на совершение отдельных действий, определит Правительство. Использование приложения – исключительно добровольное. Существующие бумажные документы сохранят свой статус – их можно будет по-прежнему предъявлять без всяких ограничений», – добавили в министерстве.

Москва, Иван Бабурин

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