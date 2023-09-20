78% свердловчан записали детей в первый класс на Госуслугах

Жители Свердловской области оказались почти самыми активными в России, записывая детей в первые классы через «Госуслуги». Так, родители 46,8 тысячи детей (это 78% от всех первоклассников) воспользовались именно этим вариантом.

«За несколько лет удалось наладить бесперебойную работу при записи в школы. Я уже рассказывал, как по записи в школу старшей дочки несколько лет назад сам до 2 ночи обновлял портал и ждал когда сработает. Аналогично было и у многих моих читателей – помню эти ночные переписки и жалобы депутату. На сегодня же все делается быстро и без сбоев», – прокомментировал вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин.

Отметим, всего в этом году через Госуслуги россияне подали примерно 600 тысяч заявлений, уточнили в Минцифры.

Екатеринбург, Елена Сычева

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