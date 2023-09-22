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Пятница, 22 сентября 2023, 16:33 мск

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Еврокомиссия повторно оштрафовала американского IT-гиганта за нарушения на рынке чипов

Фото: FreePik

Европейская комиссия (ЕК) вновь оштрафовала американскую корпорацию Intel за злоупотребление компанией доминирующим положением на рынке компьютерных чипов. Прежний штраф был отменен.

В 2009 году Intel Corp. была оштрафована на рекордную на тот момент сумму 1,06 млрд евро. Было установлено, что компания платила «откаты» производителям, соглашавшимся закупать у нее все или почти все чипы для компьютеров. Кроме того, Intel платила производителям ПК, чтобы те отказывались или откладывали запуск в работу устройств с использованием чипов конкурентных фирм.

Однако в 2022 году Европейский суд общей юрисдикции отменил предыдущее решение. При этом было признано, что вторая часть действительно является злоупотреблением доминирующей рыночной позицией.

Новое решение ЕК касается только части нарушений, а потому сумма штрафа была снижена до 376,36 млн евро.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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