Бурятия ослабит запрет на использование беспилотников

В Бурятии снимут некоторые ограничения на использование беспилотников. Об этом сообщило региональное Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.

Запрет на запуск дронов без согласования с властями был введен в Бурятии в октябре 2022 года. Теперь же его было решено ослабить из-за поручения президента РФ Владимира Путина о развитии беспилотной авиации в стране.

«Ограничение полетов БПЛА в Бурятии оставят только над объектами топливно-энергетического комплекса и объектами, принадлежащими Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии России», – говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что органы государственной и местной властей смогут использовать дроны без каких-либо ограничений. Исключение также сделано для организаций, выполняющий государственный оборонный заказ или подписавших договор с правительственными структурами.

Ула-Удэ, Зоя Осколкова

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