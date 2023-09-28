СМИ: Маск заключил контракт с Космическими силами США

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX заключила первый контракт с Космическими силами США в рамках новой программы Starshield на предоставление специализированной спутниковой связи для вооруженных сил, – сообщает в четверг, 28 сентября, агентство Bloomberg.

В публикации агентства говорится, что «контракт SpaceX с Космическими силами США стал частью растущего портфеля заказов от Пентагона, выполняемых компанией. Он подразумевает предоставление услуг для военных, а также предусматривает выделение средств для поддержки партнеров по миссии в армии, военно-воздушных силах и других военных подразделениях».

«Программа Starshield предусматривает использование услуг связи спутников на низкой околоземной орбите и будет предоставляться посредством существующих спутников связи Starlink компании SpaceX», – пишет Bloomberg.

Вашингтон, Иван Бабурин

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