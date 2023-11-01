На выборах президента России может быть применена технология ДЭГ

Глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (минцифры) Максут Шадаев на форуме CNEWS в среду, 1 ноября, заявил, что на выборах президента, которые пройдут весной 2024 года, его ведомство технически готово применить технологии дистанционного электронного голосования (ДЭГ), – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, будут ли применяться технологии ДЭГ на выборах президента в марте 2024 года, Шадаев сказал: «Минцифры отвечает больше за техническую часть реализации. Политику голосования, регионы, которые могут принять участие в этом, определяет ЦИК. Могу сказать – технически мы готовы к голосованию в электронном виде в необходимом масштабе. Я смотрел статистику по шести главам регионов, которые выбирались (в сентябре,– прим.ред.) удивительно, но там разнонаправленно, порядка 780 тысяч человек отдали голоса в электронном виде, дистанционном. Где-то ДЭГ дал больше за победившего кандидата, где то оффлайн голосовали. В этом смысле значимых перекосов с точки зрения результата от использования ДЭГ нет. Это абсолютно конкурентная технология».

Москва, Иван Бабурин

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