Искусственный интеллект в Южной Корее может лишить работы четыре миллиона человек

Центральный банк Южной Кореи выпустил исследование, в котором говорится, что искусственный интеллект в течение следующих двух десятилетий может заменить в стране до четырех миллионов человек или 14% рабочих мест, – передает в четверг, 16 ноября, Bloomberg.

Как сообщает агентство, в исследовании, опубликованном южнокорейским Центорбанком, говорится, что «с угрозой больше всего столкнутся люди с более высокими доходами и лучшей академической подготовкой, такие как химики, врачи, юристы и бухгалтеры. Считается, что применение искусственного интеллекта приведет к разрушению рынков труда во всем мире, но при этом может повысить производство на 7%».

«Разработка искусственного интеллекта повысит спрос на STEM-образование (наука, технологии, инженерия, математика) и мягкие навыки, такие как коммуникация и работа в команде. Южная Корея имеет один из самых высоких уровней использования роботизации в мире», – говорится в публикации Bloomberg.

Сеул, Иван Бабурин

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