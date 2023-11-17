Роскомнадзор получил полномочия блокировать сайты с методами обхода ограничений онлайн-ресурсов

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, наделяющее Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) полномочиями блокировать сайты с методами обхода ограничений онлайн-ресурсов.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится: «Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101 «О единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

Москва, Иван Бабурин

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