Глава Парижа назвала соцсеть Илона Маска «Х» – «всемирной канализацией»

Мэр Парижа Анн Идальго в понедельник, 27 ноября, в соцсети Х (экс-Twitter) заявила, что эта соцсеть является «гигантской всемирной канализацией» и объявила об удалении своего аккаунта, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети Х (экс-Twitter) Идальго написала: «Я приняла решение покинуть Twitter (теперь – Х, – прим. ред.). Twitter в последние годы стал серьезным инструментом для уничтожения наших демократий… Эта платформа стала гигантской всемирной канализацией. …Х и Илон Маск занимается обострением напряженностей и конфликтов».

«Соцсеть используется для манипуляций, дезинформации, разжигания ненависти, травли, антисемитизма и открытого расизм. Х является политическим проектом и служит в частных интересах, направленным против демократии», – заявила мэр столицы Франции.

Париж, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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