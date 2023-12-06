Китай запустил первую в мире АЭС четвертого поколения

В КНР запустили первую в мире АЭС четвертого поколения с высокотемпературным газоохлаждаемым реактором в провинции Шаньдун. Государственное энергетическое управление подчеркнуло высокую безопасность нового оборудования.

По данным ведомства, АЭС «Шидаовань» успешно прошла тестирование: непрерывную работу в течение 168 часов. После этого станцию объявили пригодной для коммерческого использования. Главная особенность ВГР в его высокой безопасности. В Пекине отметили, что подобные АЭС будут очень востребованы в будущем.

«Это свидетельствует, что по исследованиям, разработке и применению ядерных энергетических технологий четвертого поколения Китай вышел на передовой мировой уровень», – подчеркнуло ведомство в своем сообщении.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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